Ижевск. Удмуртия. Осенние каникулы для учащихся 1-11 классов по четвертям в школах Удмуртии начнутся с 26 октября и продлятся до 3 ноября 2026 года.
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