В Ирландии нашли затопленную крепость бронзового века

Ирландские археологи, ведущие раскопки в заливе Клю на западном побережье Ирландии между островом Колланмором и Изумрудным островом, обнаружили останки крепостных стен, сложенных из крупных известняковых блоков.
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