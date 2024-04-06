Конгрессмены призвали Байдена прекратить поставки оружия Израилю

Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency Американские конгрессмены призвали президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена остановить передачу Израилю наступательных вооружений.
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