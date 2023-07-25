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Шахназаров высмеял Ходорковского*, получившего предложение возглавить Россию от таксиста из Еревана

Шахназаров высмеял Ходорковского*, получившего предложение возглавить Россию от таксиста из Еревана

Журналист обратил внимание на очередное русофобское видео беглого иноагента и экс-олигархаВ телеграм-канале журналиста, блогера и писателя Михаила Шахназарова появилось видео с очередного эфира небезызвестного русофоба Михаила Ходорковского*.

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