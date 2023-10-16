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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пловец Элараби заявил, что ему угрожают из-за поддержки Палестины: «Моих братьев и сестер убивают там, а меня запугивают смертью лишь за мои убеждения»

15 октября египтянин Абдельрахман Элараби выиграл этап Кубка мира в Афинах на дистанции 50 метров баттерфляем.

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