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Василевский отразил 17 бросков «Вегаса» из 21. У него 4 поражения в последних 5 играх при 20 пропущенных шайбах

У Андрея Василевского 4 поражения в последних 5 играх при 20 пропущенных шайбах. Сегодня вратарь «Тампы» отразил 17 бросков из 21 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4 ОТ).

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