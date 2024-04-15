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«Поворот сибирских рек»: чья вина в затоплении Курганской области

«Поворот сибирских рек»: чья вина в затоплении Курганской области

Курганская область оказалась в заложниках обильного таяния снега на севере Казахстана. Дело в том, что именно там начинается река Тобол, проходящая через Курганскую область в Иртыш.

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Комментарии
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Валерий Каулин
А по-корейски можешь? А то по-русски получается с ошибками, родной! Учиться надо было лучше и не писать чушь.
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8 мин.
Олег Щепанов
Конечно северные земли этой искусственной стран-это русские земли и их нужно вернуть России!!!!
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5 мин.
Алексей Тан
В морду...  да с размаху-у! могу!... а вот по Корейски писать... не могу.
Ответить
1 мин.

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