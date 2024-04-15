Курганская область оказалась в заложниках обильного таяния снега на севере Казахстана. Дело в том, что именно там начинается река Тобол, проходящая через Курганскую область в Иртыш.
«Поворот сибирских рек»: чья вина в затоплении Курганской области
Комментарии
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Валерий Каулин
А по-корейски можешь? А то по-русски получается с ошибками, родной! Учиться надо было лучше и не писать чушь.
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8 мин.
Олег Щепанов
Конечно северные земли этой искусственной стран-это русские земли и их нужно вернуть России!!!!
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5 мин.
Алексей Тан
В морду... да с размаху-у! могу!... а вот по Корейски писать... не могу.
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1 мин.
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