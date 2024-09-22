Эта утренняя привычка обрекает людей на бедность, подтверждают ученые Ольга ВайленкоВажность утренних привычек для достижения успеха была изучена многими исследователями, и, как выяснилось, некоторые из них могут серьезно повлиять на финансовое состояние человека.
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