Гейтс обидел жителей Индии, назвав страну лабораторией

Слова американского миллиардера Билла Гейтса о потенциале Индии как «лаборатории для экспериментов» вызвали гневную реакцию среди индийских пользователей социальных сетей, которые сочли это замечание неуважительным, пишет газета Times of India .
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