Мигрантские сводки Фото: "Мигрантские сводки" Если вы планируете встретить майские праздники или провести летний отпуск в Дагестане в этом сезоне, то сначала почитайте, что там думают о туристах местные жители.
«Началась джахилия!»: отдых в Дагестане в 2025 году ― русским туристам там не рады
Комментарии
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Астон Мартин
Какое наказание должны понести те , кто употребляет фразу - ...этим русским ...???🤔
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15 час.
Светлана Ефименко
НАМ МУСУЛЬМАН НЕ ПОНЯТЬ, А ИМ НАС НЕ ПОНЯТЬ ПОТОМУ И ПРОИСХОДЯТ СТЫКОВКИ А ЧТО НАША МОЛОДЕЖЬ ВСЕГДА БЫЛА ЧЕРЕЗ ЧУР ВЕДЕТ СЕБЯ НА УЛИЦЕ БЕЗ СТИСНЕНИЯ, ЭТО КОНЕЧНО ШОКИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО МУСУЛЬМАН И СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ! ХОТЯ У НАС МУСУЛЬМАНЕ ТОЖЕ ВЕДУТ СЕБЯ НЕ ПРИСТОЙНО ЭТО ОНИ ДОМА ВСЕ ПАЕНЬКИ И ПОСЛУШНЫЕ!
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12 час.
Одиссей
ИМХО, все это до тех пор, пока дагестанцы не почувствуют вкус БОЛЬШИХ денег. Тогда будут рады ЛЮБЫМ русским, и про дресс-код забудут. В качестве примера - Приэльбрусье. Не знаю, правда, как сейчас, а в прежние времена "расшалилась" было местная молодежь. Начала приезжих притеснять, порой даже грабить. По этому поводу собрался негласный совет старейшин, вызвал к себе на беседу родителей "озорников" и провел с ними разъяснительную беседу. И как бабка пошептала!!! Прекратились безобразия!!! А все дело в том, что благосостояние жителей Приэльбрусья НАПРЯМУЮ зависит от приезжих. Такова селяви!
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5 час.
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