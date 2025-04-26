Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Началась джахилия!»: отдых в Дагестане в 2025 году ― русским туристам там не рады

«Началась джахилия!»: отдых в Дагестане в 2025 году ― русским туристам там не рады

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Комментарии
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Астон Мартин
Какое наказание должны понести те , кто употребляет фразу - ...этим русским ...???🤔
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15 час.
Светлана Ефименко
НАМ МУСУЛЬМАН НЕ ПОНЯТЬ, А ИМ НАС НЕ ПОНЯТЬ ПОТОМУ И ПРОИСХОДЯТ СТЫКОВКИ А ЧТО НАША МОЛОДЕЖЬ ВСЕГДА БЫЛА ЧЕРЕЗ ЧУР ВЕДЕТ СЕБЯ НА УЛИЦЕ БЕЗ СТИСНЕНИЯ, ЭТО КОНЕЧНО ШОКИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО МУСУЛЬМАН И СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ! ХОТЯ У НАС МУСУЛЬМАНЕ ТОЖЕ ВЕДУТ СЕБЯ НЕ ПРИСТОЙНО ЭТО ОНИ ДОМА ВСЕ ПАЕНЬКИ И ПОСЛУШНЫЕ!
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12 час.
Одиссей
ИМХО, все это до тех пор, пока дагестанцы не почувствуют вкус БОЛЬШИХ денег. Тогда будут рады ЛЮБЫМ русским, и про дресс-код забудут. В качестве примера - Приэльбрусье. Не знаю, правда, как сейчас, а в прежние времена &quot;расшалилась&quot; было местная молодежь. Начала приезжих притеснять, порой даже грабить. По этому поводу собрался негласный совет старейшин, вызвал к себе на беседу родителей &quot;озорников&quot; и провел с ними разъяснительную беседу. И как бабка пошептала!!! Прекратились безобразия!!!  А все дело в том, что благосостояние жителей Приэльбрусья НАПРЯМУЮ зависит от приезжих. Такова селяви!
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5 час.
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