Неблагодарные гости: играя в один день в Краснодаре, «Астраханочка» и «Динамо» не отдали хозяевам победы

Хотя у мужчин кубковый спор перенесен в Астрахань на повторный матч. Такое уж сегодня случилось удивительное календарное совпадение, что обеим нашим гандбольным дружинам выпало с разницей всего в три часа играть в одном и том же городе – Краснодаре.