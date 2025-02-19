Неблагодарные гости: играя в один день в Краснодаре, «Астраханочка» и «Динамо» не отдали хозяевам победы

Хотя у мужчин кубковый спор перенесен в Астрахань на повторный матч. Такое уж сегодня случилось удивительное календарное совпадение, что обеим нашим гандбольным дружинам выпало с разницей всего в три часа играть в одном и том же городе – Краснодаре.
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