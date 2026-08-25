В Тугнуйском заказнике установят искусственные убежища для манулов

В Тунгуйском заказнике в Бурятии установят искусственные убежища для краснокнижных манулов в рамках проекта «Сохранение манула – сохранение степей Байкальского региона», сообщает пресс-служба президентского фонда природы.
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