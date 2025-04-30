Совсем скоро на больших экранах покажут мультфильм «Маракуда»

Авиационный фильм выходит в прокат уже 1 мая. предоставлено Пресс-службойПо сюжету сын вождя Маракуда находится в конфликте с отцом, который видит в нем преемника, а юноша из-за своего инфантилизма постоянно его подводит.
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