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Совсем скоро на больших экранах покажут мультфильм «Маракуда»

Совсем скоро на больших экранах покажут мультфильм «Маракуда»

Авиационный фильм выходит в прокат уже 1 мая. предоставлено Пресс-службойПо сюжету сын вождя Маракуда находится в конфликте с отцом, который видит в нем преемника, а юноша из-за своего инфантилизма постоянно его подводит.

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