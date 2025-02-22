Сборную России по художественной гимнастике возглавила Татьяна Сергаева

Она заменила Ирину Винер, которая ушла с поста главного тренера 12 февраля Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева, передает ТАСС со ссылкой на президента Федерации гимнастики РФ Олега Белозерова.
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