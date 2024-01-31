Единая валюта. Обозначена главная цель Москвы и Минска

Министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах прошедшего в Санкт-Петербурге Высшего государственного совета Союзного государства проговорил важную вещь, во многом ключевую для дальнейшей российско-белорусской интеграции.
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