В погрануправлении ФСБ рассказали, сколько паспортов с ошибками изъяли у уральцев

Перед майскими праздниками, когда часть уральцев отправятся за рубеж, в пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области (отвечает в том числе за работу пограничников в аэропорту Кольцово) напомнили, что ошибки в паспорте могут привести к тому, что документ изымут, а человек никуда не полетит.