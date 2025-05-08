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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Регбист «Славы» Игрецов отстранен на две игровые недели за грубую игру

Игрецов нарушил правила в матче первого тура чемпионата России против «Стрелы-Ак Барс» (13:50). «По итогам рассмотрения представленных документов, видеофрагментов, выслушав стороны, КДК постановил: На 37-й минуте матча Чемпионата России по регби между «Стрелой-Ак Барс» и «Славой», игрок «Славы» Андрей Игрецов допустил опасный захват, в результате чего произошел контакт головой с головой соперника.

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