Путин сообщил о расширении расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном

Российская Федерация и Казахстан продолжают наращивать расчеты в торговле в национальных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на XIX Форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Казахстане, передает РИА Новости.