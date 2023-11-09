Путин сообщил о расширении расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном

Российская Федерация и Казахстан продолжают наращивать расчеты в торговле в национальных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на XIX Форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Казахстане, передает РИА Новости.
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