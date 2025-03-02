Applied Psychology: попытки стать счастливым приводят к несчастью

Ученые из Университета Торонто в Скарборо установили, что "погоня" за счастьем и попытки взять все аспекты жизни под контроль приводят к истощению умственной энергии и ухудшению психического благополучия.
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