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Фермент точно прочитал расширенный генетический алфавит из восьми букв

Фермент точно прочитал расширенный генетический алфавит из восьми букв

(cite index="122-1">Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего показали, что ключевой клеточный фермент способен точно прочитать и переписать восьмибуквенный генетический алфавит — вдвое больше четырёх букв, которые используют все известные формы жизни на Земле.

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