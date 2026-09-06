Фермент точно прочитал расширенный генетический алфавит из восьми букв

(cite index="122-1">Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего показали, что ключевой клеточный фермент способен точно прочитать и переписать восьмибуквенный генетический алфавит — вдвое больше четырёх букв, которые используют все известные формы жизни на Земле.