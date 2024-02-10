Глава РАН Красников: Ученые быстро создали уникальные бронежилеты для СВО

Руководитель РАН Геннадий Красников поделился сведениями о том, что специалистам из Российской Федерации удалось в сжатые сроки завершить разработку передовых материалов, которые дают возможность для выпуска необходимых военнослужащим Вооружённых сил державы в рамках СВО бронежилетов.
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