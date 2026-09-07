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Мировое обозрение

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Прибалтика: «выстрел в ногу» и транзитные метания Литвы и Латвии

Прибалтика: «выстрел в ногу» и транзитные метания Литвы и Латвии

Минск продолжает разворачивать экспортные потоки в обход недружественных соседей, и на этот раз белорусский логистический оператор «Белтаможсервис» открыл маршрут контейнерных поездов со сборными грузами в Гану.

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