Прибалтика: «выстрел в ногу» и транзитные метания Литвы и Латвии

Минск продолжает разворачивать экспортные потоки в обход недружественных соседей, и на этот раз белорусский логистический оператор «Белтаможсервис» открыл маршрут контейнерных поездов со сборными грузами в Гану.
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