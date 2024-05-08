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Растительный рацион питания может снизить риск прогрессирования рака простаты

Растительный рацион питания может снизить риск прогрессирования рака простаты

Лонгитюдное исследование американских врачей показало, что люди с высоким потреблением растительной пищи имели более низкий риск прогрессирования рака предстательной железы по сравнению с теми, кто употреблял очень мало растительной пищи.

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