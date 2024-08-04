Жителей Омской области предупредили о перебоях в телерадиовещании. Уже завтра сбои будут наблюдаться в четырех населенных пунктах.
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Жителей Омской области предупредили о перебоях в телерадиовещании. Уже завтра сбои будут наблюдаться в четырех населенных пунктах.