На субсидирование ставок по льготным кредитам могут выделить почти 1 трлн рублей

На субсидирование процентных ставок по программам льготного кредитования в 2024 году российские власти могут выделить из федерального бюджета 960 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им.