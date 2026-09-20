Развитие Новосибирска на пятилетку обсудили архитекторы России

Главными темами фестиваля «Дни архитектуры в Новосибирске – 2026» стали развитие Новосибирска и агломерации, сохранения архитектурного наследия, формирования общественных пространств, транспортной инфраструктуры и поиска новых подходов к развитию современного города.
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