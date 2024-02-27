Дайджест дня: уникальный Chiron, универсал Лада Искра и другие события индустрии

Дайджест дня: уникальный Chiron, универсал Лада Искра и другие события индустрииВесь тираж гиперкаров Bugatti Chiron уже давно раскуплен, но производство заказанных машин еще продолжается, и среди них попадаются интересные экземпляры.
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