За четыре года 58 проектов из Ивановской области реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

С 2021 года Президентский фонд культурных инициатив поддержал 58 проектов из Ивановской области. В конце мая подвели итоги второго грантового конкурса фонда, по результатам которого поддержку получили три проекта из Ивановской области.
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