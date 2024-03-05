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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 5 марта

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 5 марта

В Министерстве обороны России рассказали на страну со стороны иностранных государств. Как предсказывают эксперты, до начала активной фазы операции противник будет вести провокационные, демонстративные и информационные действия, усилит полеты вдоль границ России.

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