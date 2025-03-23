13-летняя дочь топ-менеджера Baidu слила данные клиентов из-за критики певца

Всё началось с перепалки на платформе Weibo, где она спорила о корейской поп-звезде Чан Вонён. Разозлившись на критику, она опубликовала информацию о своих оппонентах, включая данные беременной женщины, что вызвало волну возмущения.
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