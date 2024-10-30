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Нацпроекты, цифровизация и новые меры: что поддержит рынок жилья в России

Нацпроекты, цифровизация и новые меры: что поддержит рынок жилья в России

На Всероссийском строительном конгрессе «Создание» игроки рынка недвижимости обсудили текущие проблемы отрасли и сделали прогноз на будущее Рынок недвижимости в России и сопутствующие ему отрасли функционируют сейчас в сложных условиях.

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