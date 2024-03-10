Третьяков: видишь врага - стреляй

В последнее время много пишут о возможном вторжении НАТО в Россию. Есть масса поводов говорить и думать об этом: многочисленные воинственные заявления западных политиков и глав государств, масштабные учения сил НАТО, отрабатывающих на наших границах сценарии, вполне похожие на вторжение.
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