Третьяков: видишь врага - стреляй

В последнее время много пишут о возможном вторжении НАТО в Россию. Есть масса поводов говорить и думать об этом: многочисленные воинственные заявления западных политиков и глав государств, масштабные учения сил НАТО, отрабатывающих на наших границах сценарии, вполне похожие на вторжение.