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Владимирские новости

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Во Владимирской области у профсоюза предприятия похитили более 4,5 млн рублей

Во Владимирской области у профсоюза предприятия похитили более 4,5 млн рублей

В присвоении обвиняются председатель и главный бухгалтер первичной профсоюзной организации. Похищенные средства предназначались на оплату санаторных путевок сотрудников предприятия и организацию культурно-массовых мероприятий.

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