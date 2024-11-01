Во Владимирской области у профсоюза предприятия похитили более 4,5 млн рублей

В присвоении обвиняются председатель и главный бухгалтер первичной профсоюзной организации. Похищенные средства предназначались на оплату санаторных путевок сотрудников предприятия и организацию культурно-массовых мероприятий.
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