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МИД России осудил попытку теракта на борту лайнера FlyDubai

МИД России осудил попытку теракта на борту лайнера FlyDubai

Россия решительно осуждает преступление члена экипажа самолета эмиратской авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив 30 сентября.

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