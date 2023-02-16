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Пресс-секретарь посольства России в США Гиренко: Москва квалифицирует подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма

Пресс-секретарь посольства России в США Гиренко: Москва квалифицирует подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма

Москва квалифицирует произошедший некоторое время назад подрыв газопроводов «Северный поток» как акт международного терроризма.

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