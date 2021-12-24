В МИД рассказали, когда РФ пойдет на диалог с Украиной о продлении транзита газа

Москва пойдет на диалог о продлении договора на транзит газа через украинскую территорию когда станет ясно, кто и на каких условиях будет его приобретать, сообщил глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
Москва пойдет на диалог о продлении договора на транзит газа через украинскую территорию когда станет ясно, кто и на каких условиях будет его приобретать, сообщил глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
Свежие комментарии