Продавали дроны государству с наценкой в 566%

Вячеслав Денисов Насколько я понял, по договорённости с некими лицами из МО такие цены выставлялись как за собственные разработки. А это - явное мошенничество, да ещё и в сговоре.

Klaudio В статье написано "делала отечественный обвес" - вполне можно трактовать как "отечественная разработка" с применением импортных комплектующих, или у нас автопромовские производители не тем же занимаются ? А то что цены высокие так товар специфический, и , видимо, других предложений нет.