Продавали дроны государству с наценкой в 560%Тысячу китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны РФ топ-менеджеры "Эфко", которых на днях задержали столичные правоохранители.
Продавали дроны государству с наценкой в 566%
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Насколько я понял, по договорённости с некими лицами из МО такие цены выставлялись как за собственные разработки. А это - явное мошенничество, да ещё и в сговоре.
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1 м.
Klaudio
В статье написано "делала отечественный обвес" - вполне можно трактовать как "отечественная разработка" с применением импортных комплектующих, или у нас автопромовские производители не тем же занимаются ? А то что цены высокие так товар специфический, и , видимо, других предложений нет.
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1 м.
Betahon
В цепочке Минпромторг-подрядчик-МО РФ разоблачили пока только двух первых...А дальше?!...
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1 м.
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