Орешкин: экономики Глобального Севера теряют свою роль

Орешкин подчеркнул, что свое влияние оказывают социальные факторы, серьезную политическую поляризацию Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил о нарастающей неустойчивости экономик Глобального Севера и возможности долгосрочной стагнации европейской экономики.
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