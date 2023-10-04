Стали известны имена обладателей Нобелевской премии по химии, среди них один россиянин

Имена лауреатов Нобелевской премии по химии 2023 года раскрыты раньше срока благодаря ошибке Королевской академии наук Швеции, которая разослала письма с решением о победителях на четыре часа раньше запланированного объявления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии