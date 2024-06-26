Транспортные полицейские Донецка провели профилактическую беседу с детьми - участниками «Движение первых»

Сотрудники Донецкого ЛО МВД России на транспорте провели профилактическую беседу с детьми из российского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», направленную на предупреждение детского травматизма на транспорте.
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