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Стало известно, когда посольство США в Киеве возобновит работу после своего закрытия

Стало известно, когда посольство США в Киеве возобновит работу после своего закрытия

Когда посольство США в Киеве возобновит работу после своего закрытия из-за "потенциальной воздушной атаки"?Посольство Соединённых Штатов Америки возобновит свою работу после закрытия.

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