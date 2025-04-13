Не буду много, долго и нудно рассказывать, но немного всё-же придётся)Итак -есть у меня любимая подружка-умница и красавица,НО замужем за мужчиной на 11 лет младше.
Муж, жена и ....телефон)
Комментарии
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Анатолий Витушкин
Хочет телефон- чего запрещать? Она что, рабыня? Любимую жену лучше побаловать, вместо запретов покупок. Мужик дебиловатый.
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14 час.
Иван Ураганов
Муж чудак на букву"М".Деньги подарены на ДР и новый телефон своебразный подарок.И шёл бы муж лесом.
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14 час.
Игорь Михайлович
странный муж. я бы жене сам телефон купил..
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13 час.
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