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Муж, жена и ....телефон)

Муж, жена и ....телефон)

Не буду много, долго и нудно рассказывать, но немного всё-же придётся)Итак -есть у меня любимая подружка-умница и красавица,НО замужем за мужчиной на 11 лет младше.

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
Хочет телефон- чего запрещать? Она что, рабыня? Любимую жену лучше побаловать, вместо запретов покупок. Мужик дебиловатый.
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14 час.
Иван Ураганов
Муж чудак на букву&quot;М&quot;.Деньги подарены на ДР и новый телефон своебразный подарок.И шёл бы муж лесом.
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14 час.
Игорь Михайлович
странный муж. я бы жене сам телефон купил..
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13 час.
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