NASDAQ Drops From AI Buildout Costs, M.E. Tensions, Earnings. Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! RT_Money Welcome back to the NASDAQ Update for Friday Oct 23th.
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