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Джокович снялся с турнира в Индиан-Уэллс. Его не пустили в США

Первая ракетка мира Новак Джокович официально снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Серба не пустили в США, поскольку он не привит от коронавируса.

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