Прогноз магнитных бурь на 8 апреля: какой будет метеоситуация в понедельник Алиса БронскаяСогласно директору Института космических исследований РАН, члену-корреспонденту РАН Анатолию Петруковичу, наиболее достоверные прогнозы магнитных бурь обычно относятся к краткосрочным периодам, в то время как долгосрочные прогнозы часто оказываются неточными.