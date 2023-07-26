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Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил городу более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил городу более 3 млн медизделий по офсетному контракту

К концу этого года предприятие планирует  выпускать до 8 млн единиц продукции  Как доложил мэр Москвы Сергей Собянин, резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» поставил городу более 3 млн медицинских изделий по офсетному контракту.

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