Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил городу более 3 млн медизделий по офсетному контракту

К концу этого года предприятие планирует выпускать до 8 млн единиц продукции Как доложил мэр Москвы Сергей Собянин, резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» поставил городу более 3 млн медицинских изделий по офсетному контракту.
К концу этого года предприятие планирует выпускать до 8 млн единиц продукции Как доложил мэр Москвы Сергей Собянин, резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» поставил городу более 3 млн медицинских изделий по офсетному контракту.
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