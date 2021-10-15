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Ярославское правительство сложило полномочия после назначения врио губернатора

Ярославское правительство сложило полномочия после назначения врио губернатора

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Правительство Ярославской области сложило свои полномочия в соответствии с уставом региона после назначения врио губернатора до формирования нового состава областного правительства.

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