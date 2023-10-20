«Дехристианизация» России – новый почерк современности

На новой 1000-рублевой купюре от изображения православных крестов отказались. Причина на 1000 рублейСложившую ситуацию очень корректно охарактеризовал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.