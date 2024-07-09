План развития производственной зоны в Приморском районе был изменен

Сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства были утверждены изменения в планировочную документацию для развития производственной зоны в Приморском районе.
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