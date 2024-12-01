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«Даже елку не наряжаю до чемпионата России. Только после него мы можем позволить подумать о праздниках». Степанова и Букин о подготовке к турниру

Пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду провели мастер-класс на катке «Щукино» в Москве.

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